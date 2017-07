Wind Summer Festival, le anticipazioni della puntata di stasera, 11 luglio 2017

Stasera, martedì 11 luglio 2017, su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda la seconda puntata dei Wind Summer Festival, la kermesse musicale più attesa dell’anno con la conduzione di Alessia Marcuzzi affiancata da Nicolò De Devitiis e da Daniele Battaglia. Questa seconda puntata va in onda stasera ma è stata registrata lo scorso 23 giugno 2017 in piazza del Popolo a Roma. Per chi non è a casa e non può guardare la tv, niente paura: i Wind Summer Festival saranno trasmessi in contemporanea anche su Radio 105, media partner dell’evento.

Wind Summer Festival, i cantanti presenti durante la seconda puntata.

Ecco i cantanti che vedremo salire stasera, 11 luglio 2017, sul palco dei Wind Summer Festival: Emma Marrone, Fabri Fibra, Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Max Pezzali, Jax Jones, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti, Benji & Fede e Annalisa, Michele Bravi, Samuel, Ermal Meta, Baby K, Chiara, Elodie, Federica, Lodovica Comello, Mario Venuti, Thomas e gli Autogol e tanti giovani come Amara, i Desideri, LowLow, Mahmood, Tony Maiello e Shade.