Arisa, il nuovo look ai Wind Summer Festival 2017 e le ultime news gossip ad oggi

Arisa, il look anni Sessanta ai Wind Summer Festival. Arisa ama da sempre sorprendere con look nuovi, graziosi ed originali. Durante la sua prima esibizione al Festival di Sanremo la ricordiamo con dei grandi occhiali da vista con montatura nera, e lanciò una vera e propria tendenza. La cantante è poi passata a look eleganti, sofisticati, caratterizzati sempre da un pizzico di originalità. L’anno scorso ci deliziò con un pixie rosso carota, quest’anno il suo taglio di capelli corto è ossigenato. Ai Wind Summer Festival, ha optato per un caschetto nero anni Settanta, e su Instagram ha infatti spiegato, postando la foto, che il suo intento è stato quello di calarsi nei panni di una giovinetta anni Sessanta.

Arisa, le ultime news gossip al 13 luglio 2017.

Le ultime news gossip su Arisa rivelano che la cantante abbia un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Lorenzo, la cantante aveva dichiarato che era molto meglio stare da sola e che forse sarebbe rimasta single. In una recente intervista a Domenica Live, invece, ha rivelato che il fidanzato “a tratti c’è”. Cosa vorrà dire?