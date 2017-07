Cherry season, anticipazioni: Mete in ospedale per qualcosa di molto grave

Cherry season: anticipazioni. Ecco le anticipazioni di Cherry season, la stagione del cuore: la famosa serie televisiva che appassiona milioni di telespettatori su canale 5. Negli episodi della prossima settimana, precisamente dal 17 al 21 luglio 2017, un personaggio farà una scoperta sconvolgente che cambierà la sua vita. Nell’episodio di venerdì 14 luglio, Oyku dopo essere tornata tra le braccia di Ayaz, fingerà un tentato suicidio, per far sentire in colpa Mete. Purtroppo quest’ultimo scoprirà la messa in scena della stilista: a questo punto l’architetto porterà a termine il ricatto contro Ayaz, ovvero quello di denunciare Onem come responsabile dell’incendio avvenuto all’atelier di Mehmet. Oyku per evitare l’arresto di sua suocera, farà un brutto gesto, perché colpirà Mete in testa con una vanga: quest’ultimo sarà ricoverato in ospedale, invece l’Acar scapperà via in fretta e furia.

Cherry season: Mete in ospedale.

Oyku a causa di un’intervista su uno yacht resterà bloccata in alto mare proprio il giorno della sfilata di moda: fortunatamente la stilista grazie al suo amato Ayaz, arriverà in tempo all’evento e riceverà gli applausi di tutto il pubblico. Mete dopo aver trascorso un piacevole pomeriggio con Isik, avrà un malore e cadrà a terra privo di sensi, all’interno di un negozio. Purtroppo l’architetto vivrà il periodo più buio della sua vita, perché scoprirà dai medici di avere un tumore al cervello molto esteso: questa notizia sconvolgerà tutti, soprattutto suo padre Bulent.