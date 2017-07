Giovanni Masiero e Francesca le ultime news: ecco il profilo Instagram alla piccola Ginevra

Giovanni Masiero e Francesca Rocco: sono una famiglia. Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati genitori per la prima volta, ad appena un anno dalle nozze. La coppia uscita dal Grande Fratello ha festeggiato la nascita della figlia Ginevra. Ginevra è nata il giorno del compleanno di papà Giovanni: “E non potevo ricevere regalo più bello se non che nascesse il giorno del compleanno del papà! Ha già un cuore grande come Giovanni…ha voluto dirgli che lei è arrivata per lui…per quel ragazzo ormai uomo tanto sensibile, genuino e meritevole di ricevere un regalo così grande esattamente trentadue anni dopo la sua nascita! Amore mio, Ginevra ti ama già così tanto e posso solo dirti che tutto questo amore è meritato perché tu sei speciale! Come è speciale la nostra unione che adesso ha preso la forma di una vera e propria Famiglia! Posso dire che siamo stati grandi…posso affermare che vi amo più della mia stessa vita! Ora ho appena finito di allattare e mentre scrivo queste poche righe, la osservo che dorme pacificamente mentre sogna e si dimena nell’inconsapevolezza che avrà tanto amore da ricevere ed una vita da vivere! Forza Ginevra che hai il mondo in mano! Grazie a tutti per gli auguri! La famiglia Masiero ringrazia e vi dice con il cuore che vi vuole bene!” scrive mamma Francesca.

Giovanni Masiero e Francesca Rocco: il profilo Instagram alla piccola Ginevra.

Anche se ancora piccolissima Ginevra ha già un profilo Instagram tutto suo, anche se privato. Chicca e Giovanni puntano già a far diventare la piccola un’icona social. Creare un profilo per i propri figli, sembra essere un trend tra i Vip: pochi mesi fa, infatti, l’avevano già fatto il fashion blogger Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci per il loro piccolo Nathan Leone.