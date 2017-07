Guida tv, tutti i programmi tv di mercoledì 12 luglio 2017

Guida tv completa di mercoledì 12 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time sulle tre reti Rai le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 11 luglio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda Superquark con Alberto Angela. Su Rai 2 andrà in onda il telefillm Squadra Speciale Copra 11. Su Rai 3 andrà in onda il consueto appuntamento con lo Speciale chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli.

Passiamo alle reti Mediaset: su Rete 4 alle 21:15, vedremo Twister, film d’azione che racconta come una famiglia cerca di ripararsi da un devastante tornado, ma la porta del rifugio viene distrutta ed una bambina di 5 anni assiste alla morte del padre, che viene risucchiato dal tornado. Su Canale 5 vedremo Shades of Blu, una nuova serie tv con protagonista Jennifer Lopez. Su Italia 1 alle 21:15 vedremo il film I Love Radio Rock, dedicato al fenomeno delle radio pirata inglesi anni Sessanta. Su La7, infine, alle 21:10 andrà in onda il programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana Bersaglio mobile, con un’intervista a Matteo Renzi.