Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli per chi ha un viso a cuore. Ogni donna in vista dell’estate decide di cambiare il proprio look, e non c’è cosa migliore che partire dal taglio di capelli. Ogni viso però si sa ha il suo taglio di capelli che valorizza e nasconde i difetti. Per chi ha un viso a cuore esistono delle beauty strategie per renderlo più armonioso e proporzionato. Esistono dei tagli di capelli indicati a (ri)equilibrare i lineamenti basati sull’hair contouring. Il viso a cuore, caratterizzato da fronte ampia e mento appuntito e/o sfuggente, ha bisogno di essere “incorniciato” da una chioma capace di allargare otticamente la parte inferiore del viso. Ecco come realizzare tutto ciò: sì ai tagli di capelli medi e tagli di capelli lunghi, meglio se ricci o mossi con una frangia o un ciuffo laterale, che incorniciano il mento, mentre no assoluto ai tagli di capelli corti che fanno apparire la fronte ancora più ampia e il mento ancora più a punta.

Tagli di capelli estate 2017: via allo styling ad onde e ricci.

Nello styling, via libera a ricci e onde ampie e irregolari, facendo attenzione a concentrare il volume dagli zigomi in giù, mentre le radici possono rimanere più piatte per non evidenziare troppo la fronte. Il movimento creato dallo styling si può valorizzare anche con il colore: via libera, quindi, a shatush, balayage ecc. Da evitare, invece, sia il liscio aplomb, sia ricci troppo stretti.

Tagli di capelli estate 2017: ad ogni donna il suo tagli di capelli, ecco la gallery 1 su 15