Tagli di capelli estate 2017: le soluzioni per chi ha un naso importante. Il taglio di capelli è molto importante per valorizzare i punti forti del proprio viso e per andare a correggere eventuali imperfezioni o camuffare quelli che vengono considerati difetti. Quando ci si guarda allo specchio, del resto, è molto importante stare bene con se stessi e con il proprio aspetto e proprio per questo motivo è bene prendere degli accorgimenti. Ci sono tagli di capelli ideali per tutti i tipi di viso, per tutte le forme, ci sono tagli di capelli che valorizzano di più e altri che valorizzano meno e, come per miracolo, ci sono anche dei tagli di capelli ideali per camuffare alcuni difetti, primo tra tutti il naso grosso.

Tagli di capelli estate 2017: la parola d’ordine è volume.

Per chi ha un naso importante il segreto è solo uno. Che portiate i capelli lunghi o corti, quello che conta è il volume. La parola chiave per lo styling, infatti, dev’essere questa. Sì quindi a morbide onde che ridimensionano le proporzioni e creano una cornice al volto capace di “distrarre” dal naso. Se amate i capelli lisci ricordatevi di non esagerare mai con l’aplomb (il liscio spaghetto) ma non solo: spezzate la linea del viso con un ciuffo laterale, meglio ancora se leggermente voluminoso. Se proprio non volete rinunciare ai capelli corti ricordate: meglio accessoriarli con un fermaglio, o magari con un piercing, che distolgano lo sguardo dal naso.

