Temptation Island 2017: Selvaggia delusa da Francesco. Si fa sempre più incerta la sorte della storia d’amore tra Selvaggia e Francesco, tra i protagonisti più seguiti della quarta edizione di Temptation Island 2017. La fumantina coppia ha vissuto alti e bassi ma ora sembra essere giunti davvero al capolinea. Il fidanzato Francesco si è sfogato con la single lamentando alcune mancanze nella storia. Tra queste anche la sporadicità dei rapporti intimi. Una mossa sicuramente poco signorile da parte di Francesco. A suo modo Selvaggia, che essendo ormai terminate le registrazioni ha seguito da casa la trasmissione, ha voluto rispondergli condividendo su Instagram lo screen di un commento apparso in rete durante la messa in onda del programma e che recita: “Il punto più basso in ogni relazione è spiattellare in giro la qualità e quantità della vita intima: lì diventi un poraccio”. Un pensiero su cui la ragazza sembra essere d’accordo, riportato con la didascalia: “sempre a testa alta”.

Temptation Island 2017, Francesco: “A Selvaggia serve uno psicologo”.

Dopo lo sfogo del compagno, Selvaggia si scioglie in lacrime e racconta la sua difficile storia personale vissuta prima del loro incontro. “Non ho mai avuto un padre, mi ha voltato le spalle. Lui sa le difficoltà che avevo quando andavo a lavorare per mia madre. Non ce la facevo più. Francesco mi comprava le cose e me le ha sempre rinfacciato. Lui lo sa, lo sa la famiglia. E lui che dice? Che non viviamo la nostra intimità? I tre giorni prima di entrare in questo programma l’ ho pregato di stare tranquillo”. Intanto Francesco, nel villaggio dei fidanzati ammette che sta mettendo in discussione il loro rapporto : “Non penso che sia risolvibile. Io quando non sto con lei sto bene. Il suo è un amore di una matta scatenata che ha tanti problemi. Dovrebbe andare dallo psicologo”.