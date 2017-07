Temptation Island 2017 Ed. 4, le news ed il daytime di oggi, 12 luglio 2017

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime e le news al 12 luglio 2017: la situazione tra Nicola e Sara. Torna il nostro daytime di Temptation Island 2017 Ed. 4 con tante news ed anticipazioni sul programma più seguito dell’estate 2017. Nella terza puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 10 luglio abbiamo assistito allo sgretolarsi della coppia formata da Sara e Nicola: il ragazzo appare sempre più attratto dalla tentatrice Antonella, e Sara, delusa ed amareggiata, vuole “farla pagare” a Nicola ed inizia a ballare con il tentatore Andrea. Nicola, nel vedere queste immagini, è arrabbiato e stupito. Che sia crisi nera? Sembra proprio di sì, se non ci fosse un particolare che potrebbe farci cambiare idea: sembra che Nicola abbia pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con sara. Che ci sia stato un lieto fine tra di loro?

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime e le news al 12 luglio 2017: la situazione tra Francesca e Ruben.

A Temptation Island 2017 Ed. 4 sembra essere crisi profonda anche tra Francesca e Ruben. Il ragazzo è stato pesantemente offeso dalla sua fidanzata, che l’ha giudicato privo di carattere, e Ruben sembrava incassare tutto. Ma ecco che, durante la terza puntata, il ragazzo ha reagito, ha cambiato look ed atteggiamento ed ha incontrato una ragazza conosciuta su Twitty. Francesca inizia ad essere gelosa, e chiede un falò per chiarire la situazione con Ruben. Sembra che ci sia un lieto fine in vista!