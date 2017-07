Temptation Island 2017 Ed. 4: quali coppie si sono lasciate e quali sono tornate insieme?

Temptation Island 2017: ecco le coppie a lieto fine. Le registrazioni della quarta edizione di ‘Temptation Island ‘ sono terminate da circa un mese. Le coppie in gioco hanno vissuto il momento del loro ultimo falò già diverse settimane fa e a distanza di questo tempo qualcuno è tornato a casa single. Aldilà di Riccardo e Camilla, di cui abbiamo già visto il confronto finale, quali coppie si sono lasciate e chi, invece, è rimasta ancora una coppia? Un colpo si scena ci giunge dalle ultime indiscrezioni: la seconda coppia che rimarrà insieme anche in seguito all’avventura vissuta a ‘Temptation Island’ è quella composta da Ruben Invernizzi e Francesca Baroni. Per Francesco e Selvaggia nonostante le voci sul web di una loro rottura e il post di lei a confermare la sua delusione si parla di una proposta di matrimonio. Buone notizie anche per Antonio e Veronica i quali hanno partecipato in questo reality per superare i rapporti passati del ragazzo malgrado questi continuano a vivere nel suo presente.

Temptation Island 2017: le coppie che si sono dette addio.

Le due coppie che avrebbero interrotto la loro relazione in seguito all’ultimo falò sono quelle composte da Valeria Bigella e Alessio Bruno e di Sara e Nicola. Quest’ultima coppia non sarebbe riuscita a superare tutti gli ostacoli e le tentazioni sorti nel corso di questa avventura molto rischiosa.