Uomini e Donne: Giovanni Conversano è papà, ecco il piccolo Enea

Uomini e Donne: Giovanni Conversano neo papà. L’ex tronista di Uomini e Donne Giovanni Conversano è diventato papà in queste ore del primo figlio Enea, avuto dalla compagna Giada Pezzaioli, conduttrice tv della rete Telenorba ed ex ballerina dello show di Canale 5 Ciao Darwin. Ecco il post che il neo papà pubblica su Instagram: “In questi momenti ti passa la vita davanti… E capisci quanto è importante il dono che Gesù ci ha fatto! Bisogna proteggerla, custodirla e rispettarla. Enea ti amo” con di accompagnamento la sua foto mentre tiene tra le braccia il piccolo per la prima volta. A febbraio giunse la notizia della dolce attesa e il sesso del bebè, invece, era stato scoperto dalla coppia in diretta durante una puntata speciale di Pomeriggio 5, il talk pomeridiano condotto da Barbara d’Urso: “C’è un motivo profondo per cui volevo fosse un maschietto – aveva spiegato Conversano con la voce rotta dall’emozione – Ho perso mio padre quando avevo 5 anni, sono figlio unico, e quindi volevo fortemente che potesse essere un maschio e il Signore mi ha dato questa gioia”.

Uomini e Donne: dediche e commozione per il piccolo Enea.

Sui social anche la foto di un bel fiocco azzurro, dove spicca il nome del suo primogenito. L’immagine è accompagnata da un breve commento, che rende evidente la grande gioia che la coppia sta provando in questo momento: “In questi momenti ti passa la vita davanti e capisci quanto è importante il dono che Gesù ci ha fatto! Bisogna proteggerla, custodirla e rispettarla. Enea ti amiamo, benvenuto”.