Acconciature cerimonie estate 2017: sciolti, raccolti o semi-raccolti?

Acconciature cerimonie estate 2017: i raccolti super chic. L’estate, si sa, è il periodo in cui c’è più occasione di cercare l’acconciatura perfetta per ogni cerimonia: tra matrimoni, battesimi e feste varie si è sempre alla ricerca di spunti su come acconciare i capelli e come trovare l’outfit perfetto. La treccia è facile da fare e sempre di grande effetto, specie se sistemata di lato ed abbellita con qualche perla o fiorellino; anche il classico chignon può essere reso particolare da una treccia sistemata intorno. Per fissare l’acconciatura ricordatevi di usare elastici trasparenti e forcine invisibili, una buona lacca servirà a tenere in ordine i capelli per tutta la durata della cerimonia. Per una cerimonia serale potete decidere di tenere i capelli sciolti e creare delle onde in pochissimo tempo e senza utilizzare ferri e piastre.

Acconciature cerimonie estate 2017: i semi-raccolti molto seducenti.

Particolarmente seducente è il semi raccolto morbido, in stile boho chic. Per realizzare quest’acconciatura da cerimonia, create delle onde sui capelli, appuntate alcune ciocche sul retro della nuca e inserite qualche dettaglio floreale o prezioso per un tocco finale. Dal fascino retrò è il semi raccolto anni ’60. Indicato per dare volume ai capelli fini, si realizza cotonando i capelli sulla sommità del capo. Se optate per quest’acconciatura, vi suggeriamo un richiamo vintage anche nel trucco, magari allungando con l’eyeliner i vostri occhi per ottenere un effetto “da gatta”.