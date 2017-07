Ambra Angiolini, Massimiliano e Valentina Allegri, le ultime news gossip ad oggi 13 luglio 2017

Ambra Angiolini, Massimiliano e Valentina Allegri, ultime news gossip. Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono di sicuro la coppia dell’estate 2017! In un’intervista a Grazia, ne ha parlato la bellissima figlia del mister, Valentina Allegri. “Della vita di mio padre – premette – preferisco non parlare. Però vale la regole che se lui è felice, io sono felice per lui”. Parlando del padre ha aggiunto: “Sì, gli sono molto legata. A 16 anni sono voluta andare a vivere con lui per conoscerlo davvero. Era felice e spaventato, mi ha dato molte regole. Anche da maggiorenne dovevo tornare a casa alle 23. Però è stato anche fortunato, perché non amo tanto uscire la sera”.

Valentina Allegri si racconta al settimanale Grazia.

Valentina Allegri ha anche raccontato al settimanale ‘Grazia‘ di voler diventare un’attrice. “Vorrei recitare, appena finisco gli studi mi piacerebbe entrare in un’accademia teatrale. Per il cognome che porto sarebbe troppo facile iniziare con dei reality show, ma la popolarità non è ciò che desidero. Voglio imparare un mestiere ed essere valutata per ciò che saprò fare”, ha spiegato.

Il papà non è però troppo convinto della scelta della figlia. “Di sicuro devo prendere la laurea (studia Comunicazione alla Cattolica di Milano, ndr) perché mio padre ci tiene. E ci tiene anche che intraprenda un percorso sano. Non condivide la mia passione per il teatro e il cinema, ma se gli dimostro di volerlo davvero, credo mi aiuterà”, ha aggiunto Valentina.