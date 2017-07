Antonella Clerici e Vittorio Garrone, le ultime news gossip ad oggi 13 luglio 2017

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, le ultime news. Antonella Clerici sta attraversando un periodo felice accanto al compagno Vittorio Garrone. La conduttrice al settimanale ‘Oggi‘ ha spiegato quanto gli ultimi mesi siano stati importanti per la sua nuova relazione. “Va tutto bene. È stato un anno importante per noi, durante il quale i nostri figli (i tre di Garrone e Maelle, che Antonella ha avuto da Eddy Martens, ndr) sono entrati a far parte della nostra relazione in modo graduale e naturale. I figli per noi sono la cosa più importante ed era inevitabile che sentissimo il desiderio di coinvolgerli nel nostro amore”, ha raccontato la Clerici.

“Con Maelle è stato più facile, perché è piccina ed è più normale stia con noi. Mentre con i figli di Vittorio, più grandi, ci siamo avvicinati con modalità diverse. È andato tutto bene, il clima è disteso e credo che il merito sia soprattutto della loro mamma. Ciascuno riconosce e rispetta il ruolo dell’altro. Maelle adora il suo papà e ha lui come punto di riferimento. Per lei Vittorio è Vittorio”, ha poi spiegato. Antonella ha infine escluso la possibilità di nozze a breve, anche se con Vittorio vorrebbe andare a convivere. “Niente nozze imminenti, non c’è l’urgenza. Magari lo faremo tra 10 anni. Ma l’idea di una casa insieme c’è… Molto dipenderà dal mio lavoro. Il prossimo anno scade il mio contratto con la Rai. Dopo 30 anni di ritmi televisivi da Olimpiade vorrei rallentare, per dare il giusto spazio al mio privato. Smettere no, non ne sarei capace. Ma rallentare sì”, ha confessato.

Io&te come al solito ridiamo….. #sorrisi #freddo #maredelnord #scozia #viaggio ❤️ Un post condiviso da @antoclerici in data: 2 Lug 2017 alle ore 16:50 PDT