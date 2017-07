Beautiful anticipazioni: le puntate dal 17-21 luglio 2017. Beautiful, la serie che racconta le avventure dei Forrester e che va in onda dal lunedì al venerdì . Quella italiana sarà un’estate veramente avvincente e le trame diventeranno sempre più appassionanti. Ovviamente, grandissimo spazio sarà riservato a Quinn Fuller, la moglie di Eric, la quale si ritroverà ad essere oggetto di strane fantasie del figliastro Ridge. Possibile che quest’ultimo si sia preso veramente una cotta per la matrigna?

In realtà, lo stilista elaborerà un piano per poter allontanare una volta per tutte la dark lady dalla vita della sua famiglia. Le anticipazioni della soap ‘Beautiful‘, relative agli episodi in onda da lunedì 17 luglio a venerdì 21 luglio, svelano che Eric chiederà a Steffy di mettere fine alla convivenza con Liam. È ancora sposata con Wyatt e la sua condotta non preserva il decoro della Forrester. Ridge, intanto, prova a sedurre Quinn per incastrarla e farla allontanare dall’azienda.

Beautiful anticipazioni: Natale a casa Forrester.

Negli episodi dal 17 al 21 luglio sarà centralissimo il Natale a casa Forrester. Eric vorrebbe festeggiarlo insieme a tutta la sua famiglia ma i membri della famiglia sembrano intenzionati a passarlo ciascuno a casa propria. Così, Brooke e Ridge decidono di festeggiare con R.J, confessandogli anche la loro decisione di sposarsi. Steffy e Liam festeggiano nella casa del ragazzo e i due sembrano sempre più innamorati. Eric soffre molto per la sua situazione ma, inaspettatamente, alla fine della giornata i suoi famigliari lo raggiungono alla villa per cantare insieme le canzoni natalizie. Intanto, Liam si dimostra sempre più insofferente per il fatto che Wyatt e la fidanzata lavorino insieme e teme sia un piano di Eric e Quinn per riavvicinarli.

Ridge decide di sedurre Quinn per allontanarla da Eric. Quest’ultimo, intanto, chiede a Steffy di abbandonare la casa in cui vive con Liam. È ancora sposata con Wyatt e convivendo con un altro, potrebbe far scoppiare uno scandalo. Deve tenere alto il nome della Forrester, ora che è amministratore delegato. Intanto nonostante la sua decisione di sposare Ridge, Brooke sembra sempre più confusa sui reali sentimenti che nutre verso Spencer.