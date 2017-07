Caterina Balivo, le ultime news gossip al 13 luglio 2017: le vacanze a Capri della conduttrice. Prosegue l’estate di Caterina Balivo. La bella conduttrice di Detto Fatto sta per entrare nel nono mese di gravidanza e si sta godendo le vacanze a Capri, circondata dall’affetto della famiglia. Caterina sprizza gioia da tutti i pori, e sui social condivide le sue giornate e la sua felicità con i seguaci, che ogni giorno per lei hanno parole di sincero affetto.

Caterina Balivo, le ultime news gossip al 13 luglio 2017: una visita speciale per Caterina!

Con Caterina ci sono il figlio Guido Alberto ed il marito Guido Maria Brera. Negli ultimi giorni Caterina ha ricevuto una visita speciale: quella del padre. La conduttrice ha subito postato una foto sulla sua pagina Instagram per immortalare questo grande momento di felicità. Caterina indossa un costume intero blu scuro ed un copricostume bianco con una delicata fantasia floreale sul punto vita.

Caterina Balivo è dovuta tornare per qualche giorno a Milano per alcuni appuntamenti, e su Instagram ha postato una foto in cui appare in perfetta forma con un abito corto verde militare . Il look è reso gioioso da una borsa color oro abbinata con dei bellissimi sandali gialli con tacco alto.