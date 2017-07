Elisa Isoardi e Matteo Salvini, ultime news. La Isoardi a Ibiza con un altro uomo?

Elisa Isoardi e Matteo Salvini, le ultime news. Sembra proprio che il settimanale ‘Chi‘ abbia messo a segno un altro scoop dell’estate 2017. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha fotografato la conduttrice Elisa Isoardi a Ibiza insieme ad un uomo che non è il fidanzato, ormai ufficiale, Matteo Salvini. Si tratta invece dell’avvocato romano Matteo Placidi. Nelle immagini paparazzate i due appaiono anche mentre si scambiano un bollente bacio sulla bocca. Nello scatto si vede quella che sembrerebbe essere Elisa Isoardi, da un anno e mezzo legata sentimentalmente al leader della Lega Nord, baciare appassionatamente un altro uomo a Ibiza.

Elisa Isoardi a Ibiza con un altro uomo?

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, visto che Elisa e il leader della Lega erano recentemente andati insieme al concerto di Vasco Rossi a Modena e sembravano ancora molto innamorati.

Solo all’inizio dell’anno poi al settimanale Oggi la conduttrice aveva raccontato che era tutto pronto per un eventuale matrimonio con il politico. “Le nozze arriveranno quando sarà il momento giusto. Mi sposerei se dovessimo aspettare un figlio. Ecco, il momento giusto potrebbe essere l’attesa di un erede… Ho 34 anni e la voglia di un figlio è quanto di più naturale esista. Io ho sempre dato la priorità al mio lavoro, alla mia carriera. Ma quando trovi la persona giusta la tua vita si colora di altre emozioni e di altre aspettative… E la costruzione di una famiglia è di solito il progetto per eccellenza delle coppie innamorate”, aveva detto.