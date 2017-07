Francesco Totti e Ilary Blasi: condurranno Sanremo 2018? Intanto vacanze a Sabaudia

Francesco Totti e Ilary Blasi: insieme alla conduzione di Sanremo 2018? Nel corso della conferenza stampa seguita alla seconda puntata di Sanremo 2017, il direttore di Rai1 Andrea Fabiano ha dimostrato un’apertura che lascia ben sperare in vista della possibilità che la prossima edizione sia affidata a un volto che esula dalla storia del più celebre evento televisivo italiano. Posto che Carlo Conti non rifarà Sanremo, e con la De Filippi che ha chiarito che quella in corso rappresenta solo una parentesi, dal prossimo anno ogni strada è aperta e Francesco Totti si rivela già essere uno dei personaggi più ambiti dalla televisione. Il pupone romano è conteso sia dalla Rai che dalla piattaforma Sky. La prima, lo vorrebbe in coppia con la moglie Ilary Blasi alla conduzione di Sanremo 2018, mentre la seconda vorrebbe Francesco Totti come testimonial dei mondiali di Russia.

Per la coppia più amata dal pubblico italiano, il Festival di Sanremo 2018 sarebbe il vero primo programma condotto insieme. Anche se, nel corso degli anni, sia Ilary Blasi che Francesco Totti, non hanno mai negato al pubblico piccoli sketch televisivi. Per Ilari Blasi, tra l’altro, non sarebbe nemmeno la prima volta al Festival: nel 2006 fu la spalla di Giorgio Panariello. Nemmeno Francesco Totti sembra essere nuovo al palco dell’Ariston, nel Febbraio 2017 è stato ospite di Carlo Conti e Maria De Filippi. La partecipazione del campione giallorosso a Sanremo, dunque, ha messo d’accordo tutti, tanto che l’idea che lo vuole nel ruolo di successore di Conti è stata accolta con il sorriso. Per il momento, però, è ancora sbilanciarsi appare prematuro.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le meritate vacanze a Sabaudia.

Intanto il Pupone si gode un po’ di meritato riposo con la famiglia in vacanza nell’amata Sabaudia. E vista, per ora, l’assenza di impellenti impegni calcistici, l’apparizione di Francesco Totti sulle dune sarà forse meno fugace rispetto agli anni passati. Totti e Ilary si sono fermati a fare compere in un negozio di casalinghi. Già, proprio come farebbe chiunque. Il campione della Roma e la consorte non potevano passare inosservati: Francesco non si è negato alle foto, richieste dai clienti e dagli addetti alle vendite, che hanno spuntato un maxi spot a costo zero per il loro negozio.