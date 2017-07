Giffoni Film Festival, domani la prima giornata. Il programma dal 14 al 17 luglio 2017

Giffoni Film Festival, al via il Festival del cinema più atteso! Parte domani, 14 luglio 2017 e si concluderà il 22 luglio la 47a edizione del Giffoni Film Festival. Il tema di quest’anno sarà Into the Magic, che vuole portare la mente alla magica esperienza del Giffoni: magico è l’incanto dei tanti spettatori, magica è l’esperienza dei ragazzi partecipanti, e magiche sono le tante storie raccontate attraverso le proiezioni cinematografiche. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi ha partecipato all’inaugurazione della Multimedia Valley, la struttura che da quest’anno ospita molte attività del Festival, ed ha commentato: “Il Giffoni Film Festival è un’occasione per superare tante barriere, ancora di più in una fase come quella attuale”.

Giffoni Film Festival, il programma delle giornate dal 14 al 17 luglio 2017.

Nella giornata inaugurale di domani il Giffoni Film Festival verrà aperto con Cars 3 e Lou. Il 16 luglio 20th Century Fox Italia presenterà Diario di una Schiappa – Portatemi a Casa! Il 17 luglio verrà proiettato Cattivissimo Me 3. Il 18 luglio Eagle Picture presenterà Prima di Domani.