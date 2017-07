Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 13 luglio 2017 sui nuovi concorrenti

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news. Guendalina Tavassi, uno dei volti del ‘Grande Fratello’ più famosi, potrebbe rientrare nella casa di Cinecittà. Guenda ha infatti detto al settimanale ‘Top’ che non esclude la possibilità di partecipare alla prossima edizione ‘celebrity’ del reality, mentre è categorica nei confronti dell’Isola dei Famosi, un altro show a cui ha preso parte in passato.”Forse rifarei un Gf Vip perché so che stando a Roma mi sentirei più vicina a casa. L’Isola Dei Famosi non la farei perché mi sentirei troppo lontana dalla mia famiglia, dai miei figli. Comunque Gaia quando partecipai al Gf 11 era più grande di Salvatore e Chloe, quindi è una cosa diversa”, ha dichiarato.A 30 anni la procace romana è sempre in gran forma. “Dopo tre figli senza mai essere andata in palestra e mangiando tanto, mi ritengo abbastanza fortunata, ma ti assicuro che la rendita è finita. Devo cominciare a muovermi anch’io”, ha raccontato.

Per ora la sua vita si divide tra i figli e il lavoro sui social, dove sponsorizza diversi prodotti. “In cosa consiste? Nell’avere dei brand, degli sponsor, che ti mandano delle cose e te le fanno provare. Quindi con una foto pubblicizzi la bevanda, l’accessorio o l’abito che ti mandano. Chiaramente, si è sparso molto questo lavoro sui social network quindi siamo in tantissime. Però devo dire la verità, alla fine è un lavoro. Perché fare le foto, scrivere i testi, prepararti le location, magari per una ragazza senza figli è semplice, ma per me diventa complicato fare una foto con un bambino attaccato a una gamba, l’altra attaccata all’altra gamba, l’altra che urla e scappa”, ha spiegato Guendalina.

Grande Fratello Vip 2017, Valerio Scanu smentisce la partecipazione.

Smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip 2017 Valerio Scanu. Il cantante, vincitore di un Festival di Sanremo, ha preso la penna in mano e il prossimo autunno farà uscire la sua prima opera letteraria dal titolo ‘Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary’. Così l’artista sardo ha smentito di essere in procinto di entrare nella casa di Cinecittà per partecipare al ‘Grande Fratello Vip’ dopo l’estate, come aveva invece ipotizzato qualcuno. “In questi mesi ho letto, molto spesso sui social, settimanali, blog ecc il mio nome tra i papabili candidati del prossimo Grande Fratello Vip su Canale 5. Non ho purtroppo il dono dell’ubiquità, se ce l’avessi allora ‘forse’ sarei al GF Vip e invece sono in tour, sto scrivendo un libro e preparando il nuovo cd”, ha fatto sapere.

“Auguro un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti, ad Ilary ed Alfonso e mi spiace se ho deluso le aspettative di qualcuno ma non ho mai avuto contatti con Mediaset o la produzione per partecipare al reality”, ha poi aggiunto.Chi volesse incrociarlo quest’estate può però controllare le date del ‘Finalmente live 2017’, il tour estivo di Scanu che attraverserà l’Italia nelle prossime settimane.