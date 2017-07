Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, 13 luglio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di giovedì 13 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction Velvet 4, l’episodio Il segreto di Rita. Cristina esce dal carcere e tenterà di mettere i bastoni tra le ruote ad Anna. Rita, intanto, continua a nascondere la sua malattia a Pedro. Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda lo Speciale Made in Sud. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film Marguerite: siamo agli inizi degli Anni Venti, e la baronessa Marguerite Dumont concede nel sul castello un’esibizione canora.

La guida tv di questa sera giovedì 13 luglio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film The Counselor con Brad Pitt. Su Canale 5 andrà in onda: The Winner is…, la quarta puntata del Concorso canoro con Gerry Scotti. Su Italia 1 vedremo tre episodi della quarta stagione di Chicago Fire: Devastazione, Non tutti lo farebbero, Sotto attacco. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda Atlantide presenta – Il giorno più lungo.