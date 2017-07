Michelle Hunziker, le ultime news gossip al 13 luglio 2017: il rientro in città di Michelle. Michelle Hunziker è rientrata a Milano dopo una vacanza al mare in cui si è rilassata con il marito Tomaso e con le figlie più piccole, Sole e Celeste. La bella showgirl ha condiviso con i seguaci su Instagram le sue vacanze ed il rientro in città. Come per tutti, il rientro non è mai piacevole, ma Michelle lo affronta come sempre con il suo bellissimo sorriso. “Back in Milan…..! Ma come si dice a Bergamo:”ghe nissun” Ci sono io e la Caluraaaaaaa!!! Un abbraccio a tutti”.

Michelle è sempre madre affettuosa e protettiva, ed ha sempre un pensiero per le sue figlie, sia per le piccine che per Aurora. Su Instagram la bella conduttrice di Striscia la Notizia ha postato una foto in cui ha in braccio la più piccola delle sue bimbe. La foto è molto tenera, e Michelle ha scritto: “Vorrei avere sempre e per sempre in braccio una cucciolotta avvinghiata da coccolare… Una sensazione indescrivibile… Crescono così veloci…