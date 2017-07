Paola Perego, ultime news. Paola Perego è ancora provata per la chiusura della sua trasmissione ‘Parliamone Sabato‘, avvenuta qualche mese fa.”Sto tentando a fatica di ritornare alla vita da quel momento per me difficile, ma resterà sempre un episodio doloroso, inspiegabile e violento”, ha raccontato la conduttrice al settimanale ‘Chi‘. “Per la prima volta dopo tantissimi anni quest’anno farò una lunga vacanza, sono certa che questo mi aiuterà a recuperare una serenità che mi è stata strappata con violenza”, ha poi aggiunto nell’intervista rilasciata a Valerio Palmieri.

Paola Perego si racconta a Chi: le ultime news ad oggi 13 luglio 2017.

Poi alla domanda sul fatto che il vero obiettivo degli attacchi potesse essere il potente marito Lucio Presta, manager di artisti famosissimi come Benigni, Paola ha risposto: “Che Lucio sia un obiettivo sensibile per la politica e per chi vuole attaccare la tv è sotto gli occhi di tutti, spesso hanno colpito me per ferire lui. Ma, se questo è un modo di proteggerlo e mostrare il mio amore per lui, sono felice di pagarne il prezzo”. La Perego e il marito sono felici di quello che hanno e si sono costruiti con fatica. “Ci siamo fatti guidare dall’amore e abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli che su questo, e sul rispetto, verremo giudicati. Abbiamo avuto più di quanto potessimo sognare da bambini, questo ci rende felici e ci fa guardare avanti”, ha concluso Paola.