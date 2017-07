Tagli capelli corti e pixie cut: il look di Alessandra Amoroso e le ultime news gossip!

Tagli capelli corti e pixie cut: il look di Alessandra Amoroso. Bellissimo look per Alessandra Amoroso nell’estate 2017! La bella cantante ha scelto di tagliare i suoi capelli ancora più corti, in linea con i trends dell’estate. Negli ultimi mesi ha sfoggiato un taglio di capelli pixie cut cortissimo, con rasature nella parte bassa della nuca e ciuffo leggermente più lungo nella parte alta. In fatto di colorazione rimane fedele al suo colore castano scuro. In tema di outfit la bella Alessandra opta per outfit coloratissimi, come gli splendidi abiti a fantasia o in arancio, o più eleganti in nero con trasparenze postati sulla sua pagina Instagram.

Le bellissime foto su Instagram di Alessandra Amoroso.

‪💃🏻 …e allora andare! ‬💃🏻 ‪Vi aspetto tra poco su @rai1official per i @windmusicawards 🎤 #WMA17 #ComunqueAndare ‬ Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 5 Giu 2017 alle ore 11:52 PDT

Alessandra Amoroso: le ultime news gossip e le dichiarazioni su Amici!

Alessandra Amoroso si è raccontata di recente a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ di non essere completamente a suo agio negli ambienti televisivi.”Le paure sono quelle di sempre. Per esempio, la tv ancora mi terrorizza. Lo so, è strano detto da me. Anche in un ambiente come Amici, nel quale conosco pure le signore delle pulizie, so che avrei il terrore nel ruolo di ‘direttore artistico’. La tv in passato mi ha ‘schiacciata’ e non voglio stare male come allora. Solo quando salgo sul palco e faccio musica mi sento libera e i fan se ne accorgono”, ha spiegato.

In effetti la sua vita, prima del successo, era piuttosto semplice. “Prima di ‘Amici’ compilavo bolle di accompagnamento e piegavo magliette in un negozio. Sono uscita dal talent vincitrice ma spaesata e immatura. Ho conquistato solo con il tempo le mie consapevolezze. Per anni ero in un vestito scomodo perché non era il mio”, ha detto. Oggi a crearle un po’ di problemi c’è anche la cronaca rosa. Parlando di quando ha dovuto smentire di stare preparando le nozze con il compagno Stefano Settepani, ha raccontato: “Quando mia madre mi ha chiamato per sapere se io e Stefano le stessimo nascondendo qualcosa, ho capito che il gossip stava diventando enorme. Così ho smentito”.

Questa sera, come sempre e ancora più di sempre, #lamusicaèpiùforte. Vi aspetto in Piazza Duomo a Milano per #RiLive. ❤@radioitalia Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 18 Giu 2017 alle ore 11:17 PDT