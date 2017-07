Tagli di capelli corti estate 2017: ecco la gallery dei 30 tagli più cool del momento

Tagli di capelli corti estate 2017: i trend del momento. Stai pensando di darci un taglio, di eliminare la tua lunga chioma per un’estate fresca e alla moda? Con l’arrivo dell’estate si sa molte donne desiderano cambiare il proprio look e i tagli di capelli corti sono tra i più gettonati per la loro versatilità nonché per essere pratici e freschi in procinto del rialzo delle temperature. Una cosa fondamentale da tenere a mente è che quando si sceglie di cambiare il proprio look è importante scegliere il taglio di capelli in base alle proporzioni del proprio volto. Per l’estate 2017 il trend per i tagli capelli corti è in assoluto il mitico taglio a scodella, un revival anni ’90 con qualche twist che lo rende super moderno. Questo tra i tagli di capelli è indicato per chi ha dei lineamenti morbidi, di statura bassa e ben proporzionata, con questo tagli di capelli si avrà l’effetto di mettere in risalto il proprio viso. Evitarlo se si è altissima e si hanno dei lineamenti marcati con spalle larghe e collo lungo. Tra i tagli di capelli, quello a scodella è senza dubbio uno dei tagli capelli corti che saranno più in tendenza per la prossima stagione. Grintoso e trendy, dal sapore un po’ maschile, questo taglio di capelli è visivamente di grande effetto, ma decisamente non facile da portare.

Tagli di capelli estate 2017: il doppi taglio conquista tutti.

Altro trend che ha praticamente conquistato tutti è il doppio taglio, ritornato a far parlare di se e ha scalato le classifiche di tutti i trend più cool del 2017, sia per i ragazzi che per le ragazze. Ma di cosa si tratta? Il famoso “doppio taglio” non è altro che una tipologia di taglio per capelli che prevedere una netta distinzione tra le parte laterale della testa (rasata) e la parte superiore (con un lungo ciuffo). Questo trend ha conquistato maschi e femmine, scopriamo tutto nel dettaglio.

