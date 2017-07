Tagli di capelli lunghissimi estate 2017: il nuovo look di Jennifer Lopez e le news!

Tagli di capelli lunghissimi estate 2017. Bellissimo look per Jennifer Lopez nell’estate 2017! La bella cantante ha scelto di sfoggiare un taglio di capelli lunghissimo, mentre in fatto di colorazione opta per un castano con schiariture bionde. Negli ultimi mesi ha scelto un taglio extralungo, che si presta a mille acconciature, come quella con le trecce del suo ultimo video. In tema di outfit la bella Jennifer opta per look sensuali e davvero unici, con spacchi vertiginosi, come quello dell’abito con pailletes indossato in occasione di uno degli ultimi concerti e postati sulla sua pagina Instagram.

Le bellissime foto di Jennifer Lopez su Instagram.

Jennifer Lopez, le ultime news gossip ad oggi 13 luglio 2017.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sono ‘incredibilmente felici’.La cantante sta frequentando con l’ex giocatore di baseball professionista e la loro relazione sembra rafforzarsi giorno dopo giorno perché Jennifer è in grado di parlare di sport con tutti gli amici di Alex.Una fonte ha raccontato al magazine americano People: “Sono incredibilmente felici. Jennifer è su un livello completamente diverso se Alex la compara alle sue ex. E’ fantastica. Una volta è arrivata a questa cena dove c’erano 20 persone, molte delle quali celebrità del mondo dello sport e persone del settore, e lei si è seduta accanto a loro e ha iniziato a parlare di sport. Adora il baseball”.

Jennifer e Alex, entrambi 41enne, hanno già anche parlato pubblicamente del loro amore. “E’ una persona bellissima… penso che le persone… in un anno o due conosceranno davvero che tipo di persona è, capite cosa intendo? Ha giocato a baseball, è stato davvero molto concentrato per tanti anni, è uno dei più forte dei nostri tempi, ma è anche altro. E’ un padre amorevole. E’ un essere umano generoso con la sua famiglia, con i suoi amici, con me. E’ dolce e responsabile e tutte quelle cose che vorresti un uomo fosse. Mi sento davvero fortunata”, aveva raccontato Jennifer.

Jennifer Lopez, il nuovo video su Instagram.

