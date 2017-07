Temptation Island 2017: Cosa è successo tra Alessio e Valeria?

Temptation Island 2017: Com’è finita tra Alessio e Valeria? Valeria Bigella e Alessio Bruno sono tra le altre coppie molto discusse di questa quarta edizione di Temptation Island 2017. Alessio sin dall’inizio si è molto avvicinato alla tentatrice Carmen Rimauro, palesando attrazione fisica e un grande interesse. Valeria in lacrime e fortemente scossa ha palesato più volte di lasciarlo. Ma cos’è accaduto davvero tra loro due? Pare proprio che la storia stia continuando! A darne una prova certa ci son o due scatti, pubblicati dai due ragazzi, che li vedono al fianco dello stesso gattino nero e stesi sullo stesso letto. Questo sembra significare che i due stanno ancora vivendo insieme e che quindi hanno deciso di continuare la loro storia d’amore.

Il pubblico di Temptation non vuole assolutamente che la Bigella perdoni Bruno e torni a casa insieme a lui. Il ragazzo sembra infatti aver perso completamente la testa. Alessio sembra aver voluto rivelare ai suoi followers di stare ancora insieme a Valeria con un like molto particolare. In ogni caso, anche Carmen sembra aver lanciato un indizio che indicherebbe la rottura della coppia di Temptation Island. La tentatrice ha infatti iniziato a seguire Bruno. Per saperne di più non ci resta che attendere.