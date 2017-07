Temptation Island 2017 Ed. 4: colpo di scena, la vendetta di Ruben

Temptation Island 2017: Francesca ancora contro Ruben. Lunedì 17 luglio nuovo appuntamento con Temptation Island 2017 Ed. 4. Altra coppia che ha fatto molto discutere è quella formata da Ruben e Francesca. Quest’ultima, ancora una volta, ha parlato male del fidanzato. “Non ha ambizioni, tranne avere figli. Ma un figlio non si fa per risolvere i problemi di coppia. Se deve andare a pagare le bollette non è capace, devo andare io. Io se penso a un futuro, non lo vedo con me” – ha dichiarato la Baroni che ha così scatenato la reazione di Ruben che ha prontamente replicato – “Mi pago tutto da solo, quindi ha detto una bugia. Lei vede in me solo un ragazzo senza personalità, ma non sono così. Sono deluso perché non mi vede per quello che sono. Forse voglio trovare una persona che mi rispetti”.

Temptation Island 2017: la vendetta di Ruben.

Con l’aiuto della produzione, così, Ruben ha deciso di attuare una vendetta nei confronti della fidanzata. Nel villaggio è così arrivata un’attrice che ha cominciato a corteggiare Ruben provocando la gelosia di Francesca. Nel corso della prossima puntata, dunque, sarà lei a chiedere il confronto? In attesa di scoprirlo, sembra che i due stiano ancora insieme.