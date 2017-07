Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime del 13 luglio 2017: Ruben alla riscossa! Tante novità a Temptation Island 2017 Ed. 4., vediamo cosa accade nel nostro daytime. Ruben nelle scorse puntate ha incassato tutto quanto detto da Francesca senza cercare vendetta tra le braccia di qualche tentatrice. All’ennesima critica da parte della fidanzata, però, Ruben ha deciso di reagire e ha chiesto aiuto ad i suoi nuovi amici del villaggio per un cambio look. Francesco ha pensato di fare da personal trainer a Ruben, ma il ragazzo ha rifiutato perché non si sente uno sportivo. Ma ecco che accade l’inaspettato…

A Temptation Island 2017 Ed. 4 Filippo Bisciglia ha fatto arrivare nel villaggio un’attrice che aveva come scopo quello di far ingelosire Francesca, costeggiando Ruben. Lo scopo pare sia perfettamente riuscito: Francesca è andata fuori di sé e pare abbia chiesto un confronto immediato con il fidanzato. Cosa accadrà?

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime del 13 luglio 2017: confronto immediato tra Valeria e Alessio?

Sara e Valeria sono stufe dei comportamenti dei loro fidanzati, e se ne lamentano al villaggio delle ragazze. Nicola appare sempre più affascinato da Antonella, mentre Alessio si sta legando a Carmen. Sarà ha deciso di vendicarsi divertendosi con il testatore Andrea, ed anche Valeria si sta avvicinando ad un tentatore… Questi sviluppi pare che portino ad un confronto immediato tra Valeria e Alessio.