Uomini e Donne: Gemma e Marco lasceranno il programma o la dama sarà una nuova opinionista?

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma e Marco lasceranno il programma? Si è conclusa tra alti e bassi una nuova stagione di Uomini e Donne. Le prime puntate del programma dovrebbero essere registrate entro la fine di agosto. Per quanto riguarda il Trono Over saranno confermati molti personaggi “storici” tra dame e cavalieri ma due protagonisti storici di Uomini e Donne non avrebbero ancora confermato la loro presenza nella prossima stagione. Stiamo parlando di Gemma Galgani ed il suo cavaliere Marco Firpo. La dama torinese sembra finalmente aver trovato il vero amore nel marchese ligure Marco Firpo, un uomo che secondo le sue stesse parole, le dona serenità e la fa divertire molto. Ora la neo coppia sta trascorrendo felicemente le vacanze, dimostrando al pubblico che li segue sui social che tra loro le cose vanno per il meglio. Ed è proprio questo il motivo che potrebbe spingere Gemma e Marco a non presenziare nello studio di Maria De Filippi la prossima stagione.

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma come opinionita?

Altra indiscrezione ci fa sapere che la dama potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti. La possibilità di vederla in questa nuova veste potrebbe portare dei benefici all’intera trasmissione. Cosa ne penserà Tina Cipollari nel vedere la sua “nemica” sedersi accanto?