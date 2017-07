Uomini e Donne: prossimo tronista Riccardo Ciappesoni, ecco chi è

Uomini e Donne: prossimo tronista Riccardo Ciappesoni. Si è da poco conclusa un’altra stagione di Uomini e Donne e già iniziano a fasri sentire i nomi dei possibili nuovi protagonisti. Il primo tronista della prossima stagione Uomini e Donne potrebbe arrivare da Temptation Island: infatti nelle ultime ore gira insistentemente il nome di Riccardo Ciappesoni. Riccardo però prima di sbarcare e Temptation Island fu corteggiatore e a Uomini e Donne attirò subito l’attenzione su di sé, tanto da essere portato in esterna da entrambe le troniste, Rosa Perrotta e Desirèe Popper. Ma chi è Riccardo? Ventottenne di Lecco, possiede una azienda agricola di 320 vacche da latte con cui va anche a gareggiare ai concorsi di bellezza. Ha quattro sorelle e non è alla sua prima esperienza televisiva: lo ricordiamo, infatti, come uno dei concorrenti de Il Contadino Cerca Moglie, programma in cui un gruppo di contadini era alla ricerca di una compagna. Il bel Riccardo cercava nel programma una ragazza “pronta ad amarlo per la sua dolcezza e non solo per la sua bellezza”.

Uomini e Donne: Riccardo Ciappesoni, un ragazzo molto amato dal pubblico.

Secondo il settimanale Novella 2000, la conduttrice Maria De Filippi potrebbe affidargli il trono, anche perché è molto amato dal pubblico per via della sua trasparenza e sincerità, sia durante il corteggiamento a Desirèe Popper che durante il suo periodo da tentatore a Temptation Island 2017. Oltre al suo carattere, Riccardo Ciappesoni ha conquistato il pubblico femminile anche per il suo fascino.