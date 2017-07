Velvet 4, le anticipazioni della puntata del 13 luglio 2017: cosa nasconde Rita?

Stasera, 13 luglio 2017, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di Velvet 4. Con questa quarta ed ultima stagione assisteremo alle vicende dei protagonisti, e vedremo come si concluderà la storia tra Anna e Alberto. Stasera andrà in onda una puntata intitolata Il Segreto di Rita. La donna, infatti, fa una triste scoperta… Ma vediamo con calma tutte le anticipazioni della puntata di stasera, 13 luglio 2017.

Velvet 4, le anticipazioni della seconda puntata di stasera, 13 luglio 2017.

Nella seconda puntata di Velvet 4 di stasera, 13 luglio 2017, Marco Cafiero decide di dismettere gli alloggi dei dipendenti della galleria: ha intenzione di fare dei nuovi locali per la sartoria. Cristina, intanto, scopre che in realtà Alberto è vivo. Parlando con Carlo, decidono di spingere Anna a sposare l’uomo prima del ritorno di Alberto.

Rita, dopo la gioia di essere diventata mamma, scopre di avere un nodulo al seno, e le indagini mediche che svolge le daranno una bruttissima notizia: ha un cancro. La donna, però, non vuole dire niente a Pedro e nemmeno agli amici.