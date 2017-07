Beautiful anticipazioni 14, 17, 18 luglio 2017: Bill farà cambiare idea a Brooke sulle nozze con Ridge?

Beautiful anticipazioni 14, 17, 18 luglio 2017. Le anticipazioni di Beautiful, in onda oggi venerdì 14, di lunedì 17 e martedì 18 luglio 2017 ci rivelano che la famiglia Forrester si appresta a celebrare le festività natalizie. Eric e Quinn sembrano sempre più uniti e preparano la villa addobbandola per la tradizionale festa di Natale in famiglia. Eric spera di rivedere finalmente tutti riuniti, ma le aspettative verranno deluse.

Beautiful anticipazioni 14, 17, 18 luglio 2017: la proposta di nozze di Ridge a Brooke.

Eric inviterà Rick, il quale però comunicherà l’intenzione di dedicarsi a Lizzy e Maya nella loro casa. Ridge e Brooke hanno radunato tutto il loro nucleo famigliare per vivere i festeggiamenti. Bellissima sorpresa quella preparata da Ridge per Brooke: le dona l’anello appartenuto alla matriarca Stephanie per chiederle di sposarla. La coppia oggi comunicherà a R.J. la lieta novella: il padre e la madre vogliono unirsi in matrimonio. Il ragazzo da sempre è desideroso di vedere nuovamente i genitori uniti, non può che esserne entusiasta.

Le anticipazioni di Beautiful di lunedì 17 e martedì 18 luglio 2017: Bill farà cambiare idea a Brooke?

Le anticipazioni di Beautiful di lunedì 17 e martedì 18 luglio 2017 ci rivelano che nel frattempo Bill si recherà da Brooke per gli auguri e le fa sapere che non rinuncerà mai a lei. Brooke è sicura che sposerà Ridge, ma le dichiarazioni di amore di Bill non la lasceranno indifferente. La farà vacillare nella sua intenzione di sposare di nuovo Ridge? Intanto, quest’ultimo cercherà in tutti i modi di cacciare Quinn dalla famiglia e dall’azienda, ideando un piano diabolico…