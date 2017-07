Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Andrea Iannone: le ultime news gossip al 14 luglio 2017

Belen Rodriguez, ricominciano le registrazioni di Tu sì que vales. Belen si conferma essere, anche quest’estate, la regina del gossip. La showgirl argentina sta facendo la spola tra Roma e Ibiza: nella capitale sta registrando le nuove puntate di Tu sì que vales, ma appena ha un po’ di tempo libero corre a Ibiza dove ci sono, per il periodo delle vacanze, il fidanzato Andrea Iannone ed il figlio Santiago, che è con il papà ed ex marito della showgirl Stefano De Martino. Ad Ibiza, dunque, c’è anche De Martino, ed il settimanale Chi ha iniziato a parlare di un possibile riavvicinamento tra il ballerino e la sua ex moglie, ma sembra che i due abbiano solo trovato un equilibrio dopo la separazione.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, amore alle stelle.

La crisi di cui si parla tra Belen ed Andrea Iannone sembra, quindi, infondata, ed a testimoniarlo è una foto postata dal campione di MotoGp su Instagram. Nella foto si vede Belen che accarezza i capelli al suo Andrea, che ha scritto: “Fra tante nuvole tu sei il mio sole!! Grazie!”. Tra i due, quindi, è amore alle stelle: nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Belen e Stefano De Martino.