Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi: paparazzati insieme nei mari della Puglia

Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi: insieme in Puglia. Alcuni scatti del settimanale DiTutto immortalano Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi insieme, durante le vacanze nella loro amata Puglia. Ci si chiede se si tratti solo di un’amicizia oppure se fra i due sia scoccato qualcosa di più importante. I due artisti sarebbero stati paparazzati in atteggiamenti intimi, il che ha spinto alla pubblicazione delle suddette immagini. la Emma, nella sua amata Puglia, sfoggia con disinvoltura un bikini a righe molto colorato e si cimenta in risate e lunghe conversazioni restando sempre al fianco di Giuliano. Osservando bene gli scatti però il tutto appare poco attendibile e i due non sembrerebbero nemmeno soli. Sotto l’ombrellone sbuca un passeggino. Figlio di amici comuni?

Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi: solo una tenera amicizia tra i due?

In molti sono a sperare nella nascita di un nuovo amore e chi già se li immagina cantare insieme come la storica coppia Albano e Romina, Emma e Giuliano si godono il caldo e le splendide acque del mare salentino, forse ancora ignari del gossip che li vede protagonisti.