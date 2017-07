George e Amal Clooney, le ultime news gossip ad oggi 14 luglio 2017

George e Amal Clooney, le ultime news gossip. George e Amal Clooney sono ‘più felici che mai’ da quando sono diventati genitori. L’attore e l’avvocato per i diritti umani hanno dato il benvenuto al mondo ai gemelli Ella e Alexander il mese scorso e alcune fonti hanno rivelato che le cose vanno alla grande per la famiglia, che si sta godendo le prime settimane insieme. Un beninformato ha spiegato: “Tutto sta andando alla grande con i bebè. George e Amal sono più felici che mai e si stanno godendo la nuova vita da genitori… Sono innamoratissimi e vogliono solo stare con i piccolini e non fare nient’altro”.

George e Amal Clooney, le ultime news gossip.

Se i neo genitori dovessero avere bisogno di un aiuto per accudire i nuovi arrivati non avranno problemi a trovarlo, visto che le loro famiglie e i loro amici sono disponibili. “La mamma di Amal è di grande aiuto e adora i bambini. Se non li vede per qualche giorno, ha bisogno di tornare da loro. Un sacco di amici hanno già fatto visita e la famiglia di Amal è sempre lì. C’è sempre qualcuno pronto a dare una mano. Questo dà la possibilità a George e Amal di trascorrere anche un po’ di tempo da soli ogni tanto”, ha spiegato sempre l’insider.