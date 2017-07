Guida tv, tutti i programmi tv di stasera venerdì 14 luglio 2017 su Rai, Mediaset e La7.

Guida tv: i programmi tv di stasera venerdì 14 luglio 2017. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la terza puntata di Velvet 4, con una puntata dal nome La coda del diavolo. I dipendenti stanno facendo i bagagli per lasciare la galleria, ma ciò a contro il volere di Ana… Cristina, intanto, indaga su Alberto. Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda il telefilm Rosewood stagione1. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il documentario La grande Storia. Lorenzo Falco è andato a Predappio dove tra memorabilia e souvenir si alimenta il mito di Benito Mussolini.

La guida tv di oggi venerdì 14 luglio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma di approfondimento Il terzo indizio, programma condotto da Barbara De Rossi. Su Canale 5 andrà in onda Youth, film di Paolo Sorrentino. Fred Ballinger è un anziano compositore e si trova in vacanza in Svizzera con la figlia Lena e l’amico Mick Boyle. Cosa accadrà durante il soggiorno in hotel? Su Italia 1 vedremo il film Superfantozzi, con Paolo Villaggio.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il Eccezionale veramente, condotto da Francesco Facchinetti, il talent di comici ed aspiranti comici che si esibiranno dinanzi al pubblico e a una giuria ‘speciale’ con Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini.