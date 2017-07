Il matrimonio di Ernst August Hannover: tutti i Casiraghi presenti. Al matrimonio di Ernst August Hannover, figlio dell’ex marito di Caroline di Monaco, ci sono tutti i Casiraghi, un tempo “fratellastri” dello sposo. Manca solo papà Ernst August Hannover. Ernst di Hannover e Ekaterina “Katia” Malysheva hanno pronunciato il fatidico Sì. Lui è il primogenito 34enne di Ernst August di Hannover, marito di Caroline di Monaco; lei è una stilista russa di 31 anni, titolare del marchio di moda Ekat. Ma il fatto è che il matrimonio da favola (come si conviene a un principe e alla sua bella) non è stato ben visto. Soprattutto dal papà di lui. Ernst e Katia erano fidanzati da ben 6 anni. E alla fine il rampollo è riuscito a portarla all’altare, nonostante papà non abbia dato la sua benedizione alle nozze. Alcuni dicono perché non ha apprezzato che il sangue blu si mischiasse con sangue non nobile. Ma altri, ben più informati, sostengono che ci sia di mezzo una delicata questione di eredità: il marito di Caroline di Monaco, infatti, teme che il suo patrimonio venga dissipato dal primogenito. Ma Ernst non ha badato alle polemiche con papà. E ha sposato la sua bella. In nome dell’amore.

Il matrimonio di Ernst August Hannover: il trionfo dell’amore.

Dopo la cerimonia con rito civile del 7 luglio, si sono detti sì in Sassonia, nella chiesa del Mercato di Hannover. Ospiti, principi e nobili di mezza Europa: Charlotte austera, ma sempre splendida in grigio-nero, con spruzzi di ricamo e cappello a falda ampia in tonalità scura, Pierre con Beatrice Borromeo, romantica e floreale con abito al ginocchio e con fascia intrecciata in testa e cinturina rosa in vita. Andrea e Tatiana Santo Domingo in abito leggero lungo alla caviglia in tonalità cipria, cintura in vita e cappello chiaro a falda larga, con i figli vestiti in candido bianco. Tutti i Casiraghi presenti al matrimonio del “fratellastro” Ernst di Hannover.