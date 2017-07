Il Segreto, le anticipazioni: da lunedì 17 luglio 2017 cambia l'orario. Le novità

Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana: cambio d’orario da lunedì 17 luglio 2017. Ancora un cambio d’orario vede protagonista Il Segreto, l’amata soap di Canale 5 che ogni giorno tiene incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Come d’abitudine, la soap in estate subisce un cambio d’orario: da lunedì 17 luglio 2017 non verrà più trasmessa alle ore 15.30 ma a partire dalle ore 18.45, per poi concludersi appena prima del Tg della sera, quindi fino a circa le 19.55. Il Segreto, in questo modo, potrà dare filo da torcere al seguitissimo programma di Amadeus Reazione a Catena, dove si allena la mente a giocare e a divertirsi con la lingua italiana.

Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana: la disperazione di mamma Rosario.

Dalla settimana prossima tutti gli appassionati della soap Il Segreto saranno chiamati a seguire importanti vicende: si scoprirà che il corpo trovato senza vita è realmente quello di Mariana, gettando in questo modo nello sconforto tutti, ma in particolar modo la mamma Rosario, che cade in una profonda depressione. Vedremo, inoltre, che Camila subisce un tentativo di uccisione da parte di Elias, che la donna è andata a trovare in carcere. Cristobal, intanto, scopre l’alleanza tra Eulalia e Donna Francisca, e decide di far rinchiudere la zia in un ospedale psichiatrico.