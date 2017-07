Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana dal 17 al 22 luglio 2017: Camila rischia la morte

Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana: nuove avventure a Puente Viejo. La prossima settimana a partire dal 17 luglio 2017, la soap Il Segreto torna in tv con tanti nuovi episodi. Vediamo alcune anticipazioni ufficiali su ciò che vedremo durante la prossima settimana in prima visione su Canale 5 alle ore 18.45. Nelle scorse puntate abbiamo assistito al ritorno del temibile Elias, principale sospettato per l’assassinio di Manuela, la prima moglie di Hernando. Ora è in carcere, ma desta la preoccupazione di tutti ed anche di Camila, che teme si possa scoprire il patto che aveva stipulato con Elias. Camila decide di andare a trovare Elias in carcere, ma l’incontro non si conclude pacificamente: il chimico cerca di strangolare la donna che ama, che però riesce a salvarsi. Camila decide di non rivelare a nessuno l’accaduto, ma Beatriz inizierà a sospettare che Camila nasconda qualcosa…

Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana: Cristobal fa rinchiudere la zia in manicomio.

Cristobal, intanto, scopre l’alleanza tra Eulalia e Donna Francisca, e decide di far rinchiudere la zia in un ospedale psichiatrico: due infermieri vanno a prelevare la donna, che sarà costretta ad uscire dalla villa per andare in ospedale. Cristobal, quindi, continua ad andare avanti con i suoi piani, coinvolgendo anche Emilia.