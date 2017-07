Maria De Filippi e Mara Venier, le ultime news gossip ad oggi 14 luglio 2017.

Maria De Filippi e Mara Venier, le ultime news. Mara Venier si è raccontata al programma di Canale 5 #Estate è molto grata a Maria De Filippi. Dopo che la Rai la ‘scaricò’, infatti, fu proprio la moglie di Maurizio Costanzo a darle un’altra possibilità in tv.”Temevo di non essere riconfermata a ‘Tu Si Que Vales’. Avevo già fatto i biglietti con Nicola (ndr, Nicola Carraro, marito di Mara Venier), per le vacanze e, invece, Maria mi ha fatto uno scherzo bellissimo.

Anche quest’anno sarò giudice popolare del suo programma. Abbiamo già iniziato le registrazioni. Questa paura di rimanere a piedi nasce da quanto è successo tre anni fa, quando la Rai mi ha lasciata a casa. Non ho mai fatto dichiarazioni sul malessere che ho avuto. Possono togliermi i programmi ma non l’affetto della gente. Avevo accusato il colpo anche perchè in quel periodo mia madre era gravemente malata. Per fortuna è arrivata Maria come una ventata d’aria”, ha rivelato la Venier ai microfoni di #Estate, su Canale 5.

Mara ha anche rivelato di essere rimasta stupita dal mancato rinnovo del programma ‘L’Arena‘ di Massimo Giletti. Parlando del maxi compenso di Fabio Fazio ha detto: “Se glieli hanno dati, evidentemente se li merita. Mi colpisce molto la vicenda legata a Massimo Giletti. Faceva il 20% di share e lo hanno fatto fuori proprio come è successo a me. Io tifo per lui”, ha dichiarato durante la registrazione del programma di Canale5 #Estate.