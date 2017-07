Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip al 14 luglio 2017

Paola Barale e Raz Degan, i due in vacanza insieme ad Ibiza. Nei scorsi giorni si vociferava di un possibile ritorno di fiamma tra Raz Degan e Paola Barale. I due erano stati paparazzati insieme ad Ibiza, e le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi, ed inoltre sia Paola che Raz hanno pubblicato su Instagram la stessa foto che ritrae Paola intenta ad ammirare un tramonto. La foto di Instagram, ma in particolar modo le foto pubblicate sul giornale di Alfonso Signorini, hanno fatto riaccendere nei fan la speranza che Paola Barale e Raz Degan potessero essere tornati insieme: i due sono considerati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, anche se hanno deciso di non stare più insieme. I fan, però, sembra che debbano venir essere delusi…

Paola Barale e Raz Degan, la rabbia contro le foto rubate.

Le foto pubblicate da Chi sono state scattate all’insaputa di Raz Degan e di Paola Barale. I due, vedendo le loro foto pubblicate sul giornale, sono andati su tutte le furie, e la loro risposta è arrivata su Instagram. La Barale ha pubblicato la foto di un cielo terso, e ne ha dette di tutti i colori contro chi vende e compra foto scattate di nascosto. Anche Degan è arrabbiato, e non poco. Su Instagram ha chiesto rispetto, postando degli hashtag abbastanza forti contro il direttore del giornale e scrivendo: “La più grande arma di distruzione di massa è l’ignoranza. Non lasciare che un uomo difenda la sua dignità, ma fai che la sua dignità difenda lui. Apparentemente, la dignità della vita umana non era prevista nella testa di certe persone”.