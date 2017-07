Tagli capelli corti, medi, lunghi: la gallery con le proposte tagli di tendenza dell'estate!

Tagli capelli corti e medi estate 2017. Tanti i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017. La media lunghezza si conferma molto apprezzata, declinata sia nella versione liscia sia in quella in mossa. I tagli capelli medi mossi sono di super tendenza tra i tagli capelli per l’estate 2017, in particolar modo se molto scalati e con frangia. Uno dei tagli di capelli più gettonati per l’estate sarà l’ob swag, molto pieno nella parte superiore e molto sfilato in quella inferiore, che richiama alla mente un trend in auge negli anni ’70.

I tagli di capelli medi saranno mossi per essere davvero alla moda e seguire i trends capelli dell’estate 2017. Nel caso in cui si abbiano i capelli lisci, ma si voglia comunque optare per un taglio medio e mosso, sarà utile utilizzare un ferro, per creare splendide beach waves. Tornano in auge anche i posh bob, tagli di capelli medi, più corti dietro la uca e con punte allungate davanti, come quello sfoggiato di recente da Selena Gomez.

Molto gettonati i tagli di capelli corti nella versione long pixie, pixie cut cortissimi e chop cut, al limite della rasatura. Di tendenza anche i tagli di capelli lunghi, con scalature sulla lunghezza per un effetto volume, come lo splendido taglio sfoggiato dalla modella Kseniya Belousova, ex concorrente di Ballando con le stelle 2017.

