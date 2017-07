Temptation Island 2017: Francesco e Selvaggia si sono detto addio? Temptation Island 2017 tornerà in onda lunedì 17 luglio su Canale 5 e questa si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena e grandi novità che riguarderanno in primis Francesco e Selvaggia, una delle coppie più discusse e in crisi del programma. Francesco è rimasto deluso dal comportamento della sua fidanzata che nel villaggio con i single tentatori si è data fin troppo da fare con gli altri ragazzi, scatenandosi in una serie di balletti super sexy che hanno lasciato senza parole il ragazzo romano, il quale mai si sarebbe aspettato un simile comportamento da parte della sua fidanzata storica. Anche Selvaggia non ha gradito alcuni dei discorsi di Francesco che praticamente in queste settimane di permanenza nel villaggio ha descritto la sua fidanzata come una ‘mantenuta’ che non lavora e che vive e spende sulle spalle del suo fidanzato.

Temptation Island 2017: cosa sarà successo nell’ultimo falò?

Nell’ultimo falò vedremo Francesco sempre più sconcertato e Selvaggia in lacrime. Cosa sarà successo? Intanto da quando sono terminate le registrazioni del programma di Canale 5 la coppia Francesco-Selvaggia non è stata più avvistata insieme.