Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime di oggi 14 luglio 2017. Temptation Island 2017 è entrato nel vivo di questa quarta edizione. Dopo il lieto fine per Riccardo e Camilla, sembra che per le altre coppie sia crisi nera. Cosa sta accadendo alle coppie? Scopriamo gli aggiornamenti nel nostro daytime.

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime del 14 luglio 2017: la situazione tra Sara e Nicola.

Una delle coppie piùa rischio sembra essere quella formata da Sara e Nicola. Il ragazzo è rimasto affascinato da una delle tentatrici, e Sara è andata su tutte le furie. Ha deciso, così, di divertirsi, ballando e fumando con un single del villaggio. Nicola, vedendo i filmati che mostrano Sara ballare con un altro, si è inalberato, sostenendo che quella ragazza non è la stessa Sara che ha conosciuto fin ora. Le cose sembrano essersi messe davvero male, ma forse non tutto è perduto…

Nicola nei giorni scorsi ha compiuto 34 anni. Su Instagram, il ragazzo ha ricevuto centinaia di auguri, e Sara, nelle Stories, ha postato un cuore… Sembra strano, a questo punto, che la ragazza mandi un cuore al suo ex. Che tutto sia finito rose e fiori? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti del nostro daytime!

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime del 14 luglio 2017: la situazione tra Valeria e Alessio.

Secondo le ultime news e anticipazioni, anche per Alessio e Valeria potrebbe esserci un lieto fine. Nelle scorse puntate abbiamo visto Alessio avvicinarsi pericolossmente alla tentatrice Carmen, e Valeria, nel vedere le immagini dei due, è scoppiata in lacrime. Sembra, però, che le cose si siano rimesse a posto, come testimoniano delle foto postate sui social dove sia Alessio che Valeria hanno postato una foto con il loro gatto sullo stesso letto.