Temptation Island 2017: Sara e Andrea sempre più vicini. Andrea Melchiorre è uno dei ragazzi single di Temptation Island 2017 più seguiti dal pubblico femminile. Il fashion blogger pian piano sta uscendo allo scoperto conquistando non solo le copertine ma anche le attenzioni delle fidanzate che non riescono a non ammirare il suo corpo statuario. Andrea, da parte sua, ha messo gli occhi soprattutto su Sara. La bella Sara, delusa dall’atteggiamento di Nicola, sempre più vicino alla bellissima tentatrice Antonella Fiordelisi, si è confidata proprio con Andrea Melchiorre. La Affi Fella ha confessato di aver rinunciato a molte cose per vivere la sua storia con Nicola, conosciuto solo quando aveva 16 anni. La stessa Sara ha notato poi l’interesse di Andrea nei suoi confronti e tra i due potrebbe nascere qualcosa di interessante: secondo molti Andrea starebbe aspettando un segnale da parte di Sara per entrare in azione.

Temptation Island 2017: ecco chi si confronterà al falò.

Intanto le anticipazioni di Temptation Island 2017 ci dicono che lunedì ci sarà un nuovo importante confronto davanti al falò ed anche stavolta quindi tale scontro significherà uscita dal programma. Di chi si tratta? Stavolta a confrontarsi sono Ruben e Francesca, proprio loro che, in queste prime puntate, sono apparsi completamente diversi e hanno fatto molto chiacchierare il web visto il comportamento poco rispettoso e simpatico di lei nei confronti del fidanzato che invece gode ancora della grande simpatia del pubblico. Nell’ultima puntata lui si è voluto vendicare facendole uno scherzo per farla ingelosire, e molto probabilmente sarà proprio questo il motivo del confronto, visto che a quanto pare sarà lei a richiederlo. Stando così le cose però, non possiamo che immaginare un’uscita insieme.