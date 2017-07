Uomini e Donne: l’incontro tra nemiche, Rosa e Desirée al Capri Vip Champions

Uomini e Donne: l’incontro tra Rosa e Desirée. Desirée Popper e Rosa Perrotta, ultime troniste di Uomini e Donne, si sono riviste. Occasione è stato il Capri Vip Champions, dove entrambe sono state invitate. Le due ex troniste di Uomini e Donne, dopo aver animato l’ultima stagione del trono femminile facendosi la guerra sin dalla prima puntata, si sono riviste a distanza di mesi dal loro ultimo incontro. Tra le due è nata subito un’antipatia dovuta soprattutto all‘interesse comune per il corteggiatore Mattia Marciano che, dopo aver conosciuto entrambe, ha preferito corteggiare la brasiliana. Nel corso del programma, tra Rosa Perrotta e Desirèe Popper sono volate parole pesanti fino al giorno in cui la brasiliana ha annunciato il suo addio alla trasmissione di Maria De Filippi senza scegliere. Le ragazze si sono del tutto ignorate.

Uomini e Donne: l’intervista a Rosa, ecco quanto dichiara sulla sua “nemica”.

In un’intervista concessa al settimanale Mio ecco quanto dichiara Rosa Perrotta: “Ci siamo viste al Capri Vip Champions, però non c’è stato neanche un saluto. Non mi aspettavo che andasse così. Io, nella massima educazione e rispetto, l’avrei salutata, però non ho visto un minimo di apertura da parte sua. Nessuna delle due ha fatto la prima mossa e i nostri rapporti sono rimasti così come si sono definiti il giorno del suo abbandono del Trono . Io non mi sono mai permessa di parlare di lei come donna, né della sua vita al di là di quel contesto. Invece lei ha sempre cercato di attaccarmi sotto altri punti di vista perché, evidentemente, non aveva abbastanza argomenti”. Dunque, gli screzi con Desirée erano veri e sinceri.