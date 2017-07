Uomini e donne, ultime news. Nozze in vista tra Gemma Galgani e Marco Firpo?

Uomini e donne, ultime news. Aria di nozze per la coppia formata da Gemma Galgani e Marco Firpo. La bella Gemma non è mai stata così felice in amore. La protagonista di ‘Uomini e Donne‘ al programma #Estate, nuovo format vacanziero della seconda serata di Canale5, ha rivelato di aspettare che il compagno Marco Firpo le chieda di sposarla. Lei non ha molti dubbi, accetterebbe sicuramente.”Marco mi ha ridato gioia, speranza e spensieratezza. Le nozze? Girerei questa domanda a lui. Io sono qui”, ha spiegato. Quindi la Galgani ha fatto intendere di essere pronta per questo passo.

Uomini e donne, ultime news. Nozze in vista tra Gemma e Marco?

Poi Gemma ha parlato dell’ex Giorgio Manetti, che l’ha fatta molto soffrire. “Fino ad oggi mi sono trattenuta molto per amore. Con Giorgio era come se mi fossi bruciata le ali”, ha detto.

Parlando invece di Tina Cipollari, la Galgani ha detto di non avere la più pallida idea del perché l’opinionista non la sopporti proprio. “Ancora oggi non conosco il motivo del perché mi odi. È un mistero”, ha fatto sapere. Recentemente in un’intervista aveva invece fatto un paragone tra Giorgio e Marco. “Quello che fa Giorgio mi lascia proprio indifferente. Ho capito che Marco è molto meglio di Giorgio. Con quest’ultimo c’era meno comunicazione e meno rispetto”, aveva raccontato.

Le foto di Gemma e Marco su Instagram.

“Quando il centro sei tu, con i tuoi movimenti” 💏 #gemmagalgani Un post condiviso da Profilo Ufficiale (@gemma.galgani) in data: 24 Giu 2017 alle ore 01:59 PDT