Velvet 4 , le anticipazioni di stasera, 14 luglio 2017: doppio appuntamento in questa settimana con Velvet! Torna anche stasera su Rai 1 Velvet, l’amata fiction spagnola che quest’anno torna in tv con la sua quarta stagione. In questa settimana la Rai propone un doppio appuntamento con Velvet 4: ieri sera abbiamo assistito alla puntata dal titolo Il segreto di Rita, mentre stasera, venerdì 13 luglio 2017, vedremo La coda del diavolo. Vediamo alcune anticipazioni e scopriamo cosa accadrà stasera ai protagonisti di Velvet.

Velvet 4 , le anticipazioni di stasera, 14 luglio 2017: Cristina indaga su Alberto.

Nella seconda puntata di Velvet 4 di ieri sera Marco Cafiero ha deciso di dismettere gli alloggi dei dipendenti della galleria: ha intenzione di fare dei nuovi locali per la sartoria. Secondo le anticipazioni ufficiali stasera vedremo i dipendenti costretti a fare i bagagli, anche se allo stesso tempo lavorano sul nuovo progetto di Ana. La donna, inoltre, non condivide la scelta del direttore della galleria di dismettere gli alloggi, e per questo si scontra anche con Emilio. Cristina, intanto, fa delle indagini su Alberto, ma decide di non dire nulla ad Ana. Nella puntata di ieri abbiamo scoperto che Rita ha un tumore, ed inizialmente aveva deciso di non dire nulla, ma non riesce più a nascondere la malattia…