Acconciature e tagli di capelli estate 2017: la gallery dei look per capelli lunghi in estate

Tagli di capelli e acconciature estate 2017: ecco come portare i capelli lunghi in estate. Trecce, waves di ogni tipo, ricci ed effetti wet. “Chiome free” è il suggerimento che, a ogni inizio estate, giunge dagli hair salon che dettano le tendenze per la stagione. Dalle trecce alle onde, di ogni tipo, dalle beach waves, un classico intramontabile di stagione proposte anche in versione semi-raccolto, a flaves che spesso compongono sempre semi-raccolti, ma semplicemente tirati indietro sulla fronte. tutto all’insegna della praticità. Anche quando si tratta del lungo, che vive di scalature shag, a più livelli, comode da portare con finish naturali e texturizzazioni differenti, anche effetto bagnato. Il tutto accessoriato dal colore, che sempre più diventa elemento caratterizzante e nota decisiva per look che certo non si faranno dimenticare.

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli lunghi e lisci.

Altra tendenza sarà il taglio di capelli lungo, semi sciolto e liscio raccolto da un lato del capo. La non-acconciatura sarà tra le protagoniste della prossima stagione. Complice la profonda riga da un lato, l’intera chioma deve essere adagiata sulla spalla e lasciata scivolare sul décolleté. Le ultime tendenze in tema di capelli dunque pensano anche a chi ama i capelli lunghi. A differenza dei tagli capelli corti per l’estate 2017, i tagli di capelli lunghi stanno bene praticamente a tutte le forme del viso, specialmente al viso ovale, tranne a chi ha un volto molto piccolo.

